الصحة تكشف تفاصيل إصابة أول طالب بفيروس كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إصابة أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، التي تم عزلها مساء اليوم الخميس، بفيروس كورونا بعدما نُقل إليه عن طريق والده.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" على شاشة الفضائية المصرية، إنه بعد الكشف على أحد الطلاب بمدرسة سيتي الدولية بالزمالك، ثبت أنه مصاب بـ"كورونا" ونقل له عن طريق والده الذي خالط أجنبيًّا مصابًا بالفيروس.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم غلق المدرسة كإجراء وقائي، وسيتم تعقيمها وتطهيرها غدا السبت، وعزل الطلاب لمدة 14 يوم، للتأكد أنهم لم يصابوا بالفيروس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يومًا كإجراء "وقائي"؛ نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.