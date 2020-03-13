توجيهات واعتذار.. 10 تصريحات لمدبولي خلال تواجده بغرفة العمليات لمتابعة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادت أجهزة الدولة لموجة الطقس السيء بجميع المحافظات، وذلك من مقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، حالة الطقس على مدار الساعة، كما أجرى فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة الحالة.

وجاءت أبرز تصريحات وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي : -

1- وجه المحافظين والمسئولين التنفيذين بالتواجد في الشارع لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة و الاستعدادات في الشوارع والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية.

2- وجه المسئولين المعنينن بالاطمئنان على حركة السياحة في محافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء .

3- وجه بالتركيز على المناطق ذات الكثافات العالية بالتجمعات السكانية.

4- دعا المواطنين تجنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

5- قدم الاعتذار للمواطنين بسبب تخفيض المياه وقطعها لفترة من الوقت بسبب زيادة ضغط الأمطار على شبكات الصرف.

6- أِشاد بجهود وزارة الداخلية من رجال الشرطة والمرور لتواجدهم في كل الإحياء والشوارع لتسهيل حركة المرور.

7- اطمئن على استعدادات وزارة الكهرباء واستمرار توصيل التيار وبالتحديد الوضع في الوادي الجديد بعد سقوط عدد من الأبراج نتييجة موجة الطقس.

8 - اطمأن على توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية واحتياطي محطات البنزين.

9- تابع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيئ.

10- أكد على فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزاً.