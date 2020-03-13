محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن وضع مباني الوزارة آمن ومستقر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتصريف مياه الأمطار أولا بأول حفاظا على سلامة المنشآت.
وأشارت عبد الدايم، في بيان لها الخميس، إلى أنه تم التشديد على جميع المسئولين بالوزارة بالتواصل مع غرفة العمليات حال التعرض لأية أزمات حتى يتم التعامل معها بشكل فورى.
وأعنت عبد الدايم متابعتها من خلال رئاستها لغرفة العمليات الخاصة بالأحداث الطارئة، حالة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس عبد الدايم: مباني وزارة الثقافة آمنة ورفع مياه الأمطار أولا بأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.