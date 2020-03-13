"الري": سدود وادي دجلة احتجزت كميات كبيرة من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن سدود الري بوادي دجلة جنوب شرق القاهرة قامت باحتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمامها اليوم /الخميس/ بكفاءة وفاعلية تحمي المنطقة من أخطار كبيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أنه تم من خلال قطاع التوسع الأفقي والمشروعات - أحد قطاعات مصلحة الري - بتنفيذ عدة منشآت بمحافظة القاهرة لحماية منطقة وادي دجلة (طرة - زهراء المعادي) من أخطار السيول، منها عملية إنشاء سدين لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول بقيمة إجمالية 16,8 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم تصميم هذه السدود بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه.

تجدر الإشارة إلى أنه فور تحسن الأحوال الجوية، سيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية للمرور على منشآت السدود والحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.