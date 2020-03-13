المرور: إغلاق طريق (الكريمات - حلوان) في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : علاء عمران: قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الكريمات اتجاه حلوان والعكس بسبب ارتفاع منسوب المياه بالكيلو ٧٠ بمناطق أطفيح. وقالت الإدارة أنه لن يتم فتح الطريق؛ حتى يتم رفع المياه من الاتجاهين. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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