ضبط متهم بالنصب على أجنبي والاستيلاء على 180 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، والاستيلاء منه على بضائع بقيمة 180 ألف دولار.
البداية عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الجمالية، من ( تاجر اكسسوارات حريمي – يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على بضائع من قبل أحد الأشخاص بعد أن قام بشحنها له من خارج البلاد.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامي (مالك محل اكسسوارات -مقيم بالقاهرة) إذ قام المذكور بالاستيلاء على أموال الشاكي بطريقة احتيالية ممنهجة عن طريق إرسال بضاعه له من خارج البلاد عبارة عن (اكسسوارات حريمي) للمحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بقيمة (مائة وثمانون ألف دولار أمريكي)، ولم يقم بسداد تلك المبالغ له بعد أن قام بشحن البضائع وإرسالها له من خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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