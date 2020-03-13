محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية انتشارًا أمنيًا مكثفًا من رجال المرور والحماية المدينة على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة. وشكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات لرصد ومتابعة الحالة المرورية والأمنية بالشارع لحظة بلحظة على مدار اليوم. Advertisements ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث. وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لتفقد الحالة المرورية على الطرق السريعة والميادين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"غرفة عمليات وانتشار مكثف بالشارع".. الداخلية تواجه موجة الطقس السيئ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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