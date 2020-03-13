"المخدرات في طرد بريد.. والدفع بالعملة الأفتراضية".. ضبط شخص لاتهامه بتهريب مواد مخدرة بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بجلب وتهريب مواد وأقراص مخدرة عن طريق طرود بريدية من خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب . فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود ( عدد 2 طرد بريدى ) بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( عدد 1000 قرص إكستاسى " خبوط " ) بطرد قادم من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الشخاص ، مقيم بالقاهرة) .. وكذا ضبط (عدد 11 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر) بطرد قادم من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص مقيم بالجيزة) .. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 600 ألف جنيه ) .

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تم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط القائم على عملية جلب المخدرة ، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب ( أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة ) .. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته الآتى :



عدد ( 155 ) قرص لمخدر الإكستاسى ( خبوط ) .

كمية من المادة الفعالة لأقراص الإكستاسى وزنت (202جرام) .

كمية لنبات الماريجوانا وزنت ( 7 جرام ) .

كمية لمخدر الإسبيد وزنت ( 3 جرام ) .

مبالغ مالية قدرها عملات مختلفة .

عدد ( 2 ) هاتف محمول .

ميزان حساس .

بمواجهة المتم إعترف بقيامه بجلب المواد المخدرة عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وأنه يقوم بدفع القيمة المالية لتلك المواد المخدرة بالعملة الإفتراضية ، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد بقصد الإتجار والتعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .