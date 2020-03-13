أخبار مصر | مطالبات بتأجيل اختبارات الترقي للمعلمين بسبب الطقس.. والوزير يرد

ناشد المعلمون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالعمل على تغير موعد التدريب على الترقي والذي سيبدأ السبت المقبل بسبب ظروف الطقس السييء.

وقالوا في رسالة لهم عبر حروب تمرد معلمي مصر: "نرجو من الوزير في ظل الظروف القاسيه بسبب الأمطار أن تساعدنا بخصوص الامتحانات التي تبدأ في الأكاديمية المهنية للترقي وهتبدأ من يوم السبت القادم، نتمنى من حضرتك لو أمكن مخاطبة الأكاديمية بتأجيل امتحانات يومي السبت والأحد إلى آسبوع آخر أو إجراء الامتحانات داخل المراكز لكل إدارة تعليمية بدلا من تجميع جميع معلمي محافظة الغـربيـة في طنطا فقط وبالتالي نعاني من السفر وإحنا مش لاقيين مواصلات في الظروف دي".

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ورد عليهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا لهم: " سوف نحاول تغيير الموعد".

وكان قد فتح مؤخرًا موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين بابه لاستقبال تسجيل المعلمين والمعلمات عليه، وذلك ليتلقوا التدريبات الخاصة بترقياتهم وذلك حتى يوم 19 مارس القادم.

كما أعلنت الأكاديمية عن ميعاد ومكان التدريبات للمعلمين والمعلمات الذين سجلوا من قبل، ويتم ذلك عن طريق قيام المعلم بإدخال الرقم القومي الخاص به وكود المعلم على موقع الأكاديمية ثم طباعة إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.