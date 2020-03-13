أخبار مصر | الصحة تكشف تفاصيل أزمة مستشفى حميات إمبابة.. وحقيقة الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تكشف تفاصيل أزمة مستشفى حميات إمبابة.. وحقيقة الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنه بالإشارة الى الفيديو المتداول عن اضراب فريق التمريض بمستشفى حميات إمبابة أثناء تواجد فريق الإدارة بمستشفى حميات إمبابة لمتابعة الحالات المشتبهه باصابتها بفيروس كورونا والوقوف على اى مستجدات.

حدثت ضجة بين التمريض، وتبين أن زوج أحد الممرضات واسمه علاء - وكان يعمل كهربائى بالصيانة بالمستشفى وخرج على المعاش ومعروف عنه الشغب أثناء فترة عمله بالمستشفى حتى أنه تم ندبه خارج المستشفى لهذا السبب - قام بتحريض التمريض على العصيان والتوقف عن العمل، وبمشاركة ممرضتان وإقناعهم أنها فرصة لتحقيق مطالبهم المادية بالضغط على الإدارة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن فريق الادارة توجه للتمريض وتم استيعاب الموقف والسيطرة عليه وتوضيح أن ما اشاعه هؤلاء المحرضون غير صحيح، وأن كل مستلزمات الوقاية متوافرة ويتم متابعة نتائج العينات على مدار الساعة وأن جميع نتائج المخالطين سلبية والعمل يسير بانتظام الآن.

وتابعت الهيئة: بالنسبة لحالة الممرضة وفاء تم تطبيق قواعد البرتوكول معها عندما جاءت نتيجة عينة المريض إيجابية تم أخذ عينات لجميع الطقم المخالط، ومنهم الممرضة، وتبين أن جميع العينات المخالطين سلبية، ماعدا تلك الممرضة وتم عمل إجراءات عزلها بالحجر الصحى.