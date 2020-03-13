أخبار مصر | رغم المطر... أعمال ترميمات دير جبل الطير مستمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم المطر... أعمال ترميمات دير جبل الطير مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مينا ميلاد مفتش آثر بدير جبل الطير إنه على الرغم من الظروف الجويه القاسية طوال اليوم الخميس إلا أن مشروع ترميم كنيسة السيده العذراء جبل الطير بسمالوط في المنيا لم يتوقف.

وأضاف سعيد مكرم مفتش آثار بالدير إن العمل استمر بكامل طاقته على الرغم من الأجواء، وبتواجد كافة المفتشين للمتابعة، حيث يعد مشروع ترميم الدير ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.

ومسار العائلة المقدسة أحد المزارات الأثرية السياحية التي توليها الدولة اهتماما خاصا، حيث تمثل قداسة لدى العالم المسيحي فهو المسار الذي شرف السيد المسيح فيه مصر، طفلًا تحمله أمه السيدة مريم العذراء ويرافقهما يوسف النجار، في رحلة هروبهما من الرومان إلى مصر.

وتعد كنيسة مريم العذراء في دير جبل الطير بالمنيا، أحد أهم مزارات هذا المسار، والمكان معروف أو مشهور بثلاثة أسماء، فهو دير جبل الطير، وذلك بسبب طير أبو قيرس المهاجر، الذي كان يهرب من صقيع شتاء أوروبا ويجد له ملاذا هنا.

وأيضًا عُرف بدير جبل البكرة، بسبب وجود بكرة كان رهبان الدير يرفعون بها الماء لأن الدير أعلى من سطح النهر بـ80 مترًا، وعرف أيضًا بدير جبل الكف نظرًا لحادثة وقعت للعائلة المقدسة في أثناء عبورها نهر النيل حيث كادت صخرة أن تسقط عليهم، وقام المسيح بإرجاعها بكف يده الذي انطبع على الصخرة، فسمى الدير "بدير جبل الصخرة".

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وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.