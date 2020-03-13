أخبار مصر | عمليات كسح المياه من شارع المعز مستمرة على مدار الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات كسح المياه من شارع المعز مستمرة على مدار الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز لدين الله الفاطمي، إن الشارع شهد على مدار اليوم الخميس عمليات شفط واسعة قامت بها سيارات المياه للأمطار التي تجمعت في الشارع.

وكشف فوزي عن تعاون كبير بين إدارات السياحة والآثار والداخلية والصرف الصحي، وإدارة القاهرة التاريخية وتفتيش آثار الجمالية.

وأكد أن عمليات شفط المياه قد تستمر لوقت متأخر من الليل بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة.

وكانت مصر قد شهدت علي مدار اليوم الخميس هطول الأمطار بشدة وغزارة، مما ادي لتجمعها بكثرة، وحصلت الخليج 365 على عدد من اللقطات للعمل الجاري منذ الصباح في الشارع المعز.

Advertisements

وشارع المعز لدين الله الفاطمي يعتبر أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم والشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية.

ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.