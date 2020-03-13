أخبار مصر | خسائر عاصفة التنين.. النيران تلتهم أحد محلات الأقمشة بالغورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر عاصفة التنين.. النيران تلتهم أحد محلات الأقمشة بالغورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم السيطرة على حريق منطقة الغورية بحى وسط القاهرة، لافتا إلى أن النيران نشبت بمحل أقمشة بسبب سوء الأحوال الجوية، دون وقوع أي إصابات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، في تصريحات صحفية إلى الخليج 365، أن الحريق اندلع بأحد محلات الأقمشة بـ32 شارع الغورية، وتم السيطرة عليه من قبل أجهزة محافظة القاهرة ورجال الدفاع المدني.

وأضاف تم الدفع بـ 7 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.