مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. تصادم قطارين في إمبابة.. وهبوط أرضي بمحور 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. تصادم قطارين في إمبابة.. وهبوط أرضي بمحور 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انهيار جزئي بعقار بالسيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب، انهيار جزئي في أحد العقارات بشارع القباني، وسقوط السلم الخاص بالعقار دون وقوع إصابات أو وفيات، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

احتراق 70 كابلًا كهربائيًا في الجيزة بسبب الطقس

تسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، المصاحبة بالرياح الشديدة، على محافظة الجيزة، اليوم الخميس إلى حدوث عدد من الكوارث، والحرائق على مستوي المحافظة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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مدير أمن الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

أجري اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولة تفقدية على الخدمات الأمنية بشوارع وميادين الجيزة، للتأكد من تواجد القوات بأماكنها، فضلا عن متابعة عمليات شفط المياة المتراكمة بالشوارع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



مصدر: حادث تصادم قطاري إمبابة وقع بالمنطقة الحدودية

أفاد مصدر أمني بأن حادث تصادم قطاري إمبابة وقع بالمنطقة الحدودية بين منطقتي إمبابة وروض الفرج، مشيرا إلى أن الحادث وقع بنطاق قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة

اصطدم القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هبوط أرضي بمحور 26 يوليو (صور)

شهد الطريق الدائري أعلى محور 26 يوليو هبوط أرضي مفاجئ، قبل النفق، بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا