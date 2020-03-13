شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية: عرضنا على أهالى منطقة الذرايب بـ15 مايو نقلهم لمكان آمن ورفضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365"، تفاصيل الأزمة المتداولة لوفاة عدد من المواطنين بمنطقة الذرايب بـ15 مايو نتيجة الطقس السئ، مؤكدة أن الحكومة عرضت على أهالى هذه المنطقة نقلهم لمكان آمن إلا أنهم رفضوا.

وأوضحت المصادر أن المبانى الخاصة بالأهالى فى هذه المنطقة عشوائية، وبعد عرض الحكومة على الأهالى نقلهم لمكان آمن رفضوا بشكل قاطع، موضحة أن الحكومة تهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على أرواحهم.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، اليومالخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.