كيف تشارك في تصويت الجالية المصرية لحث ترامب على تفعيل مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية في أمريكا والعالم ، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان لضمان الحقوق المشروعة لمصر في نهر النيل ومنع أي أضرار محتملة للسد يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 مليون مواطن مصري يعيشون على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا للمشاركة فى حملة توقيعات حث ترامب على تفعيل مفاوضات سد النهضة بمشاركة أمريكية.. اضغط هنـــــــــــــــا للمشاركة في حملة التوقيعات اتبع الخطوات التالية : أولا: سجل بياناتك فى الخانات الموضحة في استمارة التوقيع ، الاسم ، ورقم جواز السفر Advertisements ثانيا : ضع علامة تدل على رأيك في التصويت ، موافق أم غير موافق ثالثا : اضغط على خانة " submit " لتوثيق مشاركتك في التصويت



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