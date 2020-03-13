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كيف تشارك في تصويت الجالية المصرية لحث ترامب على تفعيل مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية في أمريكا والعالم ، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان لضمان الحقوق المشروعة لمصر في نهر النيل ومنع أي أضرار محتملة للسد يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 مليون مواطن مصري  يعيشون على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا

للمشاركة فى حملة توقيعات حث ترامب على تفعيل مفاوضات سد النهضة بمشاركة أمريكية..  اضغط هنـــــــــــــــا

للمشاركة في حملة التوقيعات اتبع الخطوات التالية :

أولا: سجل بياناتك فى الخانات الموضحة في استمارة التوقيع ، الاسم ، ورقم جواز السفر

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ثانيا : ضع علامة تدل على رأيك في التصويت ، موافق أم غير موافق

ثالثا : اضغط على خانة " submit " لتوثيق مشاركتك في التصويت


 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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