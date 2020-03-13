الخليج 365: فيضان رعدى فى سماء مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ما تعرضت له مصر من طقس سيئ وعاصفة، واستنفار أجهزة الدولة فى مواجهة الأزمة، إضافة إلى حوار مع اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي الذى كشف عن الكثير من الأسرار حول تحرير ليبيا من ميليشيا الإرهاب.

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