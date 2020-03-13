اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، في مقدمتها متابعة لحالة الطقس السيئ، وموعد انتهاء عاصفة التنين، وإعلان وزارة الصحة ارتفاع حالات المصابين بكورونا لـ 80 حالة بينهم حالتا وفاة، وإغلاق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك و"عزل ذاتي" للطلاب، وتصادم قطارين بخط الصعيد.

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