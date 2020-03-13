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70 سيارة جيب فى مواجهة العاصفة.. شباب مصر الجدعان فى رحلات إنقاذ مجانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم مجموعة من شباب منطقة التجمع الخامس على عمل نبيل لمساعدة المتعثرين من أصحاب السيارات مما تعطلت سياراتهم أو تعرضت للغرز إلى قطرهم من خلال سياراتهم الجيب وذلك بالمجان وبدون مقابل .

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وشارك فى هذه الحملة شباب وشابات من سكان المنطقة والذين وصل عددهم إلى ٧٠ فرد ، ويتلقى هؤلاء الشباب استغاثة السكان من خلال رقم واتس اب او الاتصال عليهم من خلال صفحة على الفيس بوك تم التنويه لها من قبل .

 

وساعد الشباب فى اليوم الأول من عاصفة التنين ما يقارب ال ١٠٠ سيارة .

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