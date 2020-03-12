شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: انسداد تغطية مصرف بالفيوم بسبب مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بلاغاً بوجود انسداد بتغطية مصرف غيط العلو بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم وعلى الفور توجه التنفيذيين بإقليم صرف مصر الوسطى لموقع التغطيه وقيادات صرف شرق الفيوم وبوجود اجهزة الحكم المحلى ووزارة الداخلية وتم نقل حفار وتطهير الغرف أمام وخلف التغطية.

وأوضحت هيئة الصرف ان التغطيه تعمل بكفاءة وبحالة جيدة وتبين أن ارتداد المياه أمام التغطيه ناتج عن ورود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي الناتجه عن الامطار الغزيره التى سقطت اليوم من محطتى الصرف الصحي أمام التغطيه احداهما المحطه الرئيسية للمدينه بقرية بيهمو ( محطة ابو حمرا ) وجارى اتخاذ اللازم من جهة المحافظه لشفط المياه.

كما تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي لقطع المياه عن المدينه لحين تصريف هذه المياه وجارى المتابعه وحل المشكلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.