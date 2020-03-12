شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "شباب رسالة" وفرق التدخل السريع يجوبون الشوارع لإنقاذ الناس من البرد والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت فرق التدخل السريع لجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل الفوري لإغاثة الناس فى حالة الطوارئ بالشوارع ودعمهم ببطاطين ووجبات ساخنة، وذلك للمشردين وأطفال بلا مأوى.

وقال سيف علي مدير لجنة الإغاثة والطوارئ بجمعية رسالة والمسئول عن فرق التدخل السريع إنه تم تشكيل فريق أول يتكون من 30 متطوعا فى الساعات الأولى من هطول الأمطار الغزيرة يساعدون المشردين بالشوارع، ويقومون بحمايتهم من البرد من خلال توزيع بطاطين عليهم فى المناطق ذات الكثافة العالية والوجبات الساخنة وحمايتهم من البرد والأمطار، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وفرق الانقاذ لديها، وأن فرق المتطوعين في ازدياد في الساعات المتأخرة من الليل لتوقع شدة البرد وانقطاع الكهرباء بعض الأحيان.

كما صرحت ريهام محيسن المتحدث الرسمي باسم رسالة أن "رسالة" استطاعت توزعي في هذا الشتاء ما يزيد على 60 ألف بطانية تحت حملة "قوات مكافحة البرد" والتي تهدف لمساعدة المشردين والأفراد بلا مأوى الحصول على وجبات الساخنة واللبس المجاني والبطاطين في جميع شوارع القاهرة والجيزة.

وأعربت محيسن عن الدور العظيم الذى تقدمه وزارة التضامن المهم والفعال في هذه التوقيت من الظروف المناخية القاسية بتوفير الوحدات المتنقلة لإنقاذ وإسعاف المشردين واهتمام جمعية رسالة على الدوام في التواصل مع الوزارة لتقديم يد العون والمساعدة من خلال فرق التدخل السريع من المتطوعين لديها.

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