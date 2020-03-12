شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يواجه الطقس وكورونا بـ"النكت".. بدأ بحكاية الأسد وقفلها بـ"الست النكدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس، متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بنكته عن الست النكدية، وكتب ساويرس، "واحدة بتقول لجوزها أنت عمال تتفرج على المسلسلات النكد دى ليه.. هو أنا مقصرة معاك فى حاجة؟".

البداية كانت بتغريده لرجل الأعمال، التى قال فيها: "هى كده المصايب تيجى مرة واحدة.. جو مقرف وبورصات منهارة وكورونا وأمراض.. ممكن من فضلكم نديها نكت بقية اليوم؟"، وأضاف "هبتدى بنفسى، مرة واحد بيجرى من أسد فى الغابة كل ما يجرى الأسد يجرى، يقف الأسد يقف، يقعد الأسد يقعد.. ففى الآخر تعب وقعد يصلى لقى الأسد بيصلى.. فاستغرب وسأله وقاله أنا بصلى لأنى خايف أنت بتصلى ليه؟.. قاله أنا متعود أصلى قبل ما أكل".





وتفاعل مع نكته ساويرس عن الأسد، عدد كبير من متابعيه الذين بدأوا فى إطلاق النكات فى تغريدات متبادلة معه، ليبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، إعجابه بها، ومنها، نكته تقول: "واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض.. فكتب ورقة صحينى الساعة ستة ونص علشان عندى شغل، وحط الورقة على السرير ونام.. صحى الساعة عشرة فلقى ورقة مكتوب عليها الساعة سته ونص يلا اصحى".

وقال آخر "واحد راح لدكتور بلدياتنا قاله يا دكتور كل أما أحط أيدى على عينى مشوفش الدكتور خرم له أيده"، وشارك آخر بنكته تقول: "مدرس إنجليزى بيسأل تلميذ (جوز هند بالإنجليزى يعنى إيه؟).. قال له (كوكونت)، الأستاذ قال له حطها ف جملة مفيدة.. قال له كوكونت من الشباك".





ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 80 حالة بينهم حالتا وفاة، لسيدة مصرية من الدقهلية تبلغ 60 عاما والأخرى لمواطن أجنبى.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط" حالة لسيدة المصرية توفيت اليوم، والأخرى للألمانى الذى توفى يوم الأحد الماضى الموافق 8 مارس".

وقال مجاهد، إن حالة الوفاة هى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعانى من التهاب رئوى حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.





فيما يذكر أن إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، كانت قد كشفت عن موعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة أن ذروة الموجة شديدة عدم الاستقرار بدأت من ظهر اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية غدا الجمعة.

وأضافت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اعتبارا من يوم السبت متوقع أن تقل حدة الطقس السيئ ويبدأ تحسن الأحوال الجوية، وأشارت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع يوم الأحد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وانعدام فرص الأمطار ونشاط الرياح.



