شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الرحاب: مشاكل التجمع وسوء تخطيط القاهرة الجديدة يهدد مدينة الرحاب (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سكان بمدينة الرحاب استياءهم من سوء التخطيط العمراني وعدم وجود شبكة لتصريف الأمطار مطابقة للمعايير الهندسية بمنطقة التجمع والقاهرة الجديدة والذي تسبب فى الضغط على شبكة الصرف الخاصة بمدينة الرحاب وتحميلها أعباء عرضت المدينة للخطر في فترة الشتاء وسقوط الأمطار.

وأجمع سكان بمدينة الرحاب أن سوء تخطيط القاهرة الجديدة يهدد مدينة الرحاب وذلك نظراً لضعف شبكة الصرف بالقاهرة الجديدة الأمر الذي أدى إلى تجمعات لمياه الأمطار نزحت إلى داخل مدينة الرحاب.

وشن سكان بالرحاب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لمطالبة جهاز القاهرة الجديدة بإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة ومنع تكرارها، وحملوا مسئولي جهاز القاهرة الجديدة مسئولية التقاعس عن شراء معدات الشفط والتسليك والسيارات اللازمة للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار قبل تسللها إلي المدن المجاورة كمدينة الرحاب.

وطالب سكان الرحاب أيضاً جهاز القاهرة الجديدة بسرعة مد خطوط إضافية ومزدوجة في بعض المناطق للصرف الصحى لاستيعاب أي كميات إضافية من المياه، وعمل محطات جديدة للصرف والتأكد من توصيل التيار الكهربائى إليها، وتطهير وتنظيف جميع الأنفاق بالمدينة وإجراء مناورات وتسليك وتنظيف لجميع البالوعات في الأوقات العادية دون الانتظار لسقوط الأمطار كنوع من الجاهزية للتعامل مع الحدث، ورفع كفاءة جميع طرق ومراكز الخدمات بالمدينة والأحياء، ووضع طبقة سطحية لجميع الأحياء التي يتم الانتهاء من توصيل المرافق بها، مع إنشاء طرق جديدة في امتداد المدينة.

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من جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الرحاب، أن هناك استعدادات مكثفة قام بها الجهاز منذ أيام، فور إعلان رئاسة الوزراء عن الحالة الجوية المحتملة في مصر خلال اليوم وغداً الجمعة والتي تستمر حتي السبت بحسب تصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطمأن رئيس جهاز الرحاب سكان المدينة علي جاهزية التعامل مع مياه الأمطار وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة للشفط ونشرها بأعداد كافية داخل مدينة الرحاب، مؤكداً أن مدينة الرحاب من أقل المناطق ضرراً مقارنة بباقي المناطق التي تضررت بالقاهرة الجديدة جراء الأمطار الغزيرة.



















