شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المرشد الأعلى فى إيران قيد الحجر الصحي بمنزله بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إيرانية الخميس، فرض الحجر الصحى على مستشار المرشد الأعلى الإيرانى، على أكبر ولايتى داخل منزله بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا .

وبحسب موقع عصر ايران، ظهرت أعراض كورونا خفيفة على ولايتى بعد ايام من زيارته لاحدى مستشفيات العاصمة بهدف الأعمال المتعلقة بمكافحة كورونا، وخالط الأطباء والممرضين فى المستشفى، ومع ظهور الاعراض، قام باجراء فحوصات كورونا، وتم عزله داخل المنزل، وحالته جيدة ويتماثل للشفاء.

وسجلت السلطات الإيرانية الخميس، أكثر من 10 آلاف اصابة مؤكدة منذ 20 فبراير الماضى وحتى اليوم، بينها كوادر طبية من أطباء وممرضيين ومسئولين إيرانيين، هذا وكانت كشفت صحيفة "آرمان ملى" ارتفاع عدد ضحايا كورونا بين الكوادر الطبية، وقاالت لا يوجد احصائية دقيقة حول اعداد الاطباء والممرضيين الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس، وذكرت عدة أسماء، فى مدنا مختلفة من بينها رشت ولاهيجان وطهران.

Advertisements

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد تفشى على نحو كبير في إيران وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة مخيفة فى كافة المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء فى البلاد، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.

واغلقت المدارس والجامعات حتي 20 مارس، واجرت السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغي المرشد الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر ان يلقيه في يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام في إيران، كما أعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التي تعقد سنويًا في مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).