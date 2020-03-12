شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب ملك وملكة النرويج بفيروس "كورونا"؟.. صحيفة أردنية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " الدستور" الأردنية أنه بموجب إجراءات الطوارئ التي أعلنتها الحكومة النرويجية اليوم الخميس لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، على جميع المسافرين العائدين إلى النرويج ابتداء من تاريخ 27 فبراير عزل أنفسهم في المنازل بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض المرض أم لا، وباستثناء القادمين من الدول الإسكندنافية.

والتزاما بهذه الإجراءات، أعلن التلفزيون النرويجي أن الملك هارالد الخامس والملكة سونيا، اللذين عادا مؤخرا من زيارة دولة إلى الأردن، قد تم وضعهما في الحجر الصحي، على الرغم من أنهما غير مصابان بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليهما أية أعراض.

وقررت الحكومة الأردنية وقف السفر إلى لبنان وسوريا وغلق المعابر البحرية مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق العمل باشتراط خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس.

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وبحسب وكالة "عمون"، قرر وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس.

وأرسل الوزير الأردنى كتابا إلى مدير الأمن العام، يبلغه فيه قراره، مؤكدا أنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول.

وبين أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.