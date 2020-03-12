شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات بالجمهورية بعد رفع آثار حادث التصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها عقب رفع آثار حادث تصادم قطارى محطة مصر رقمى 991 و989.

كان تصادم قد وقع بين قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة نتيجة وجود بعض الأعطال في برج الإشارات جراء سوء الأحوال الجوية. Advertisements وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن تصادم قطارى الصعيد وقع على بعد أمتار من محطة مصر، وأن القطار رقم 991 كان متوقف قبل مزلقان النجيلى.كا

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه حدث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .