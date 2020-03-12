شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض أسهمها للنصف بسبب كورونا.. الشيتى يشترى 3.4% من مجموعة توى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بشركة ترافكو أن رجل الأعمال المصرى حامد الشيتى قام مؤخرا بشراء حصة قدرها 3,4% فى مجموعة توي Group، وهى من أكبر المجموعات السياحية ومنظمى الرحلات فى ألمانيا.

وأشار المصدر لليوم السابع أن رجل الأعمال المصرى استطاع الفوز بحصة فى الشركة المسئولة عن سفر ملايين البشر حول العالم على مدار العام، وهى الشركة التى بدأت توسع نفوذها عالميا بعد إفلاس شركة توماس كوك البريطانية.

ونشر موقع "skift" المتخصص فى السفر، وكذلك موقع reise vor الالمانى، صباح اليوم أن رجل الأعمال المصرى حامد الشيتى صاحب شركة ترافكو حصل على حصة قدرها 3,4% في مجموعة توي العالمية، حيث أكدت المواقع على أن مجموعة توى تعانى من أزمة انخفاض أسهمها إلى أكثر من النصف نتيجة أزمة فيروس كورونا التى أثرت على قطاع السياحة العالمى.

ويعمل الشيتى منذ سنوات بشكل وثيق مع مجموعة توى TUI من خلال شركته ترافكو، وعلق على شرائه حصه فى الشركة "أنه يعرف ويثق في فريق إدارة TUI لقيادة الشركة للأمام"، لافتا إلى أن انتقال الشركة من شركة سياحية تقليدية إلى مالك للفنادق حول العالم ومشغل لمجموعة السفن السياحية يضمن لها "استيعاب الأعباء المؤقتة" التى فرضتها الظروف العالمية على القطاع بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأوضح الشيتى أن مجموعة توى بدأت منذ فترة للتحول الرقمى، وضخ استثمارات ضخمة في الرقمنة والمنصات الرقمية، مؤكدا أن تلك الخطوة هامة جدل وضرورة ملحة أضافت للمجموعة العالمية إمكانات كبيرة، ومكنتها من توسيع مركزهم الدولي الرائد.

ويقوم الشيتي بالاستثمار من خلال شركة دويتش هوسبيتاليتى، والتي مقرها في قبرص ويرأس مجلس إدارتها، ويعد أكبر مساهم في TUI في الوقت الحالي هو الملياردير الروسي Alexey Mordashov وعائلته، والذي يمتلك 24,95% من أسهم الشركة.

وتسعى توى العالمية لتوسيع عملها فى مصر حيث ألتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمسئولي مجموعة تيوي TUI العالمية، الشهر الماضى لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة الي مصر وجذب المزيد من اعداد السائحين.

وخلال اللقاء أكد مسئولو مجموعة TUI على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر، بالإضافة إلى رغبتهم في استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.