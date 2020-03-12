شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة تنفى صحة البيان المتداول بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صدور اى قرار بتعلق بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر ، مؤكدا ان البيان المتداول بيان كاذب ومفبرك ولا صحة له.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، اليوم الخميس، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.





