شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات عاجلة فى واقعة اصطدام قطارين بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وذلك لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلي السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين من خلال المعاينة توقف القطار رقم 991 القادم من أسوان - لسبب لم يكشف حتى الآن، واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة، مما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.

وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجارى سؤال باقى المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.

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وكان تصادم وقع بين قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 17 مصابا، ولا وفيات حتى الآن .

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات إرسال 17 سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد وتنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات وجاءت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة.