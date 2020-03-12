- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن القاهرة حتى تنتهى نوة الأمطار.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أنه نظرا لكثافة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحى للكم الهائل من مياه الأمطار، سيتم قطع المياه عن بعض المناطق.
وأعربت الشركة عن أسفها، للعذر الخارج عن إرادتها، معلنة أنه سيتم عودة المياه تدريجيا بعد انتهاء نوة الأمطار بحلول السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن القاهرة بالكامل بسبب الطقس السيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.