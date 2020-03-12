قطع المياه عن القاهرة بالكامل بسبب الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن القاهرة حتى تنتهى نوة الأمطار.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أنه نظرا لكثافة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحى للكم الهائل من مياه الأمطار، سيتم قطع المياه عن بعض المناطق.

وأعربت الشركة عن أسفها، للعذر الخارج عن إرادتها، معلنة أنه سيتم عودة المياه تدريجيا بعد انتهاء نوة الأمطار بحلول السبت المقبل.