تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إرجاء الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها غدًا الجمعة، بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى أقرب موعد متاح، نظرًا للظروف الجوية التي تشهدها القاهرة، والتي تحول دون مشاركة أعضائها بفاعلية تحت ضغط عوامل المناخ، وتماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وكانت من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية العادية، لاتحاد كتاب مصر، غدا الجمعة، لمناقشة عدد من الموضوعات منها:

- التصديق على محضر الجمعية السابقة.

- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذ من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها.

- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وفروعها.

- عرض الحساب الختامي للنقابة ولصندوق المعاشات المنتهى في 31/12/ 2019.

- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية النقابة لعام 2019.

- التجديد لمراقب الحسابات.

- حقوق الاتحاد لدى الناشرين، وما تم في هذا الشأن من إجراءات.

- عرض تقرير الخبير الإكتوارى.

- اقتراح لجان الفروع بزيادة ثابث الميزانية لكل فرع إلى 38 ألف جنيه، فضلا عن المبلغ المتغير.

فيما كان من المقرر أن تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة المقرر انعقادها وفق المادة "77" من اللائحة، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك، بدءًا من الساعة التاسعة صباح الجمعة 20 مارس الحالي وحتى تمام الساعة الخامسة مساء.