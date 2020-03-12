محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:
أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس 3 عاطلين، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالتعدي الجنسي على سيدة ببولاق الدكرور.
كان قسم شرطة بولاق قد تلقى بلاغا من سائق يفيد بقيام 3 بلطجية بالتعدي عليه هو وسيدة كانت تستقل التاكسي بصحبته، وأكد انهم أجبروهم على النزول من السيارة واقتادوهم إلى شقة وقاموا بالتعدي الجنسي على السيدة، فيما تمكن السائق من الهرب.
على الفور تم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين والوصول إلى محل إقامتهم، وضبطهم داخل الشقة وتحرير السيدة.
وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، أن المتهمين اقتادوها عنوة إلى شقة سكنية وقاموا بالتناوب على اغتصابها لمدة 3 ساعات متواصلة، إلى ان تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.
كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بها، وتحديد سببها، كما طلبت سرعة تحريات المباحث عن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "خطفوها من التاكسي واغتصبوها".. حبس عاطلين اعتدوا جنسيًّا على سيدة بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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