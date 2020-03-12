السيطرة على حريق المحال التجارية بالغورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بعدد من المحال التجارية بحي الغورية بدائرة قسم شرطة الجمالية. ودفعت الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما يقوم رجال الإطفاء بإجراء عملية التبريد حتى لاتجدد عملية الحريق.

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