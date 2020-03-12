محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين في منطقة روض الفرج، أن أحدهم مسجل برقم 991 قادم من أسوان كان واقفا لسبب لم يكتشف حتى الآن، واصطدم به الثاني مدون برقم 989 قادم من ذات الاتجاه.
وتبين من التحقيقات أن التصادم أدى إلى خروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.
وأسفر الحادث عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجاري سؤال باقي المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.
وكان النائب العام أمر بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة الحادث بمنطقة روض الفرج بالقاهرة؛ وذلك لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات في تصادم "قطاري روض الفرج": "أحدهم اصطدم بعقار من طابقين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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