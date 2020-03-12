نشوب حريق بعدد من المحلات بحي الغورية.. والحماية المدنية تدفع بـ8 سيارات الإطفاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: نشب حريق هائل في عدد من المحال التجارية بمنطقة الغورية بمحيط منطقة الجمالية. تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بعد من المحال التجارية بحي الغورية، وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل إمتداده للعقارات المجاورة.

فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود ضحايا.

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