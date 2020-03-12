محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
لفظ شابين أنفاسهما الأخيرة إثر تعرضهما للصعق بالكهرباء أعلى الطريق الدائري بالمريوطية.
تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوفاة شابين إثر تعرضهما لصعق الكهرباء أعلى دائري المريوطية؛ وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن الشابين كانا يستقلان سيارة ملاكي، وفوجئا بتعطلهما أعلى وصلة المريوطية؛ وحاولا تشغيلها إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، فقاموا بالنزول من السيارة لدفعها، إلا انهم تعرضا لصعق بالكهرباء، ولفظا أنفاسهما الأخيرة.
وقال شهود عيان؛ إنه بمجرد لمس الضحيتين للأرض؛ صُعقوا بالكهرباء بسبب مياه المطر التي لمست في أعمدة الإنارة ووصلت الكهرباء عن طريق المياه، وأضافوا بقوله: "محدش قدر ينقذهم من الناس بسبب الخوف من الكهرباء".
وعلى الفور؛ انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر في حادث مأساوي بسبب الأمطار.. الكهرباء تصعق شخصين أعلى دائري المريوطية (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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