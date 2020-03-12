أخبار مصر | عاجل.. عودة حركة قطارات جميع خطوط السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة حركة قطارات جميع خطوط السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

وكانت وزارة النقل أعلنت أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية كل من نائب البنية الأساسية ونائب المسافات الطويلة والقصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث الذي وقع اليوم من تصادم قطاري في مزلقان النجيلي بعد كوبري امبابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه تسبب في إصابة 13 شخصًا من الركاب، وعدم وجود أي وفيات من جراء الحادث.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار رقم ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزًا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، كان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة مما نتج عدد ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وانتظار معاينة النيابة.