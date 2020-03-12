أخبار مصر | وزبر الشباب: تنسيق كامل مع التضامن الاجتماعي لإيواء الحالات المتضررة من السيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزبر الشباب: تنسيق كامل مع التضامن الاجتماعي لإيواء الحالات المتضررة من السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول، مع توفير كافة الامكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لإستقبال أي حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

وأكد "وزير الرياضة" على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الإجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه الدكتور أشرف صبحى بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدًا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.