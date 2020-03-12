أخبار مصر | الوفد: الحكومة نجحت في التعامل مع الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الحكومة نجحت في التعامل مع الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة تعاملت مع الأزمة هذه المرة بشكل مناسب، وذلك من خلال سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها تعطيل الدراسة مؤقتًا بالمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، ومنح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص اجازة وذلك حرصًا على أرواحهم.
وأشارت رئيس لجنة السياحة بالحزب، إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات، عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء، بحضور عدة وزراء ومسئولي هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت بشكل تفصيلي عن كل ما يتعلق بالموجة التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الخميس.
وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بضرورة المتابعة الحكوميه على مدار الساعة والتواصل المستمر بين غرف العمليات المختلفه للتعامل بشكل عاجل فيما يتعلق بأي تطورات طارئة.
وطالبت أمل رمزي، المواطنين، بضرورة الاستجابة للنصائح المقدمة من الحكومة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتجنب التعرض لأية مخاطر محتملة نتيجة الأمطار، ومتابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.
كما طالبت القيادية بالوفد، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة مساعدة الأطفال وكبار السن ممن لا مأوى ولا سكن لهم، بتوفير سكن مناسب لهم وتلبية كافة متطلباتهم حفاظًا على أرواحهم.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.