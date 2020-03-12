أخبار مصر | الوفد: الحكومة نجحت في التعامل مع الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الحكومة نجحت في التعامل مع الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بجهود الحكومة المصرية في التعامل مع موجة الطقس السيء التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة تعاملت مع الأزمة هذه المرة بشكل مناسب، وذلك من خلال سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها تعطيل الدراسة مؤقتًا بالمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، ومنح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص اجازة وذلك حرصًا على أرواحهم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بالحزب، إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات، عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء، بحضور عدة وزراء ومسئولي هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت بشكل تفصيلي عن كل ما يتعلق بالموجة التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الخميس.

وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بضرورة المتابعة الحكوميه على مدار الساعة والتواصل المستمر بين غرف العمليات المختلفه للتعامل بشكل عاجل فيما يتعلق بأي تطورات طارئة.

وطالبت أمل رمزي، المواطنين، بضرورة الاستجابة للنصائح المقدمة من الحكومة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتجنب التعرض لأية مخاطر محتملة نتيجة الأمطار، ومتابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

كما طالبت القيادية بالوفد، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة مساعدة الأطفال وكبار السن ممن لا مأوى ولا سكن لهم، بتوفير سكن مناسب لهم وتلبية كافة متطلباتهم حفاظًا على أرواحهم.

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