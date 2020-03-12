أخبار مصر | وزير التعليم يحذر من الشائعات: دفعنا ثمنًا غاليًا بسبب التضليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يحذر من الشائعات: دفعنا ثمنًا غاليًا بسبب التضليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي المستند المزور المتداول بشأن تعليق الدراسة، قائلا في رسالة له عبر جروب "تمرد معلمي مصر":" لقد دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والتضليل والبلبلة والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة وحذرنا منها ليل نهار، تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة".

وأضاف الوزير: "أرجو ان نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.. والله الموفق والحامي لبلادنا وأبنائنا".

ونفى مجلس الوزراء صدور أى قرار بتعلق بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر، مؤكدا أن البيان المتداول بيان كاذب ومفبرك ولا صحة له.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.