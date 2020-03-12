مصر | إغلاق طريق عيون موسى بسبب التقلبات الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق طريق عيون موسى بسبب التقلبات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق عيون موسي اتجاه شرم الشيخ لهطول الأمطار وشدة الرياح.

وبينت المرور في بيان لها عن إغلاق الطريق في الاتجاهين، مع تكثيف التواجد المروري بالطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عن عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وجاءت النصائح المرورية كالتالي: