مصر | تحقيقات النيابة في وفاة عامل صعقًا بالكهرباء في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات النيابة في وفاة عامل صعقًا بالكهرباء في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية، دفن جثة عامل بإحدى مستشفيات حلوان صعقًا بالتيار الكهربائي، وتسليم الجثة لذويه بعد الانتهاء من إجراءات الدفن.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد البندارى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بتلقيه بلاغا من عمر محمود، خفير خصوصى، يفيد بوفاة شقيقه الذي يعمل بأحد المستشفيات بدائرة القسم.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الجثة لرجل أربعيني يدعي " عامر. م "، متوفي بصعق كهربائي.

وبسؤال شقيق المتوفي قال إنه أثناء قيام شقيقه بتنظيف سطح المستشفى من مياه الأمطار حدث ماس كهربائى بالسور الحديدى للسطح وأودى بحياته على الفور وأيد الواقعة شهادة "سيد س"، عامل بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

Advertisements

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.