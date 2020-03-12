شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن طقس الغد: الأمطار الرعدية مستمرة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وغزيرة رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومتوسطة على جنوب الصعيد.

والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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ويتوقع الخبراء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء باستثناء جنوب الصعيد حيث معتدل ليلاً.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «13– 17»، الإسكندرية «14– 18»، قنا «13- 19»، الأقصر «13- 22»، أسوان «12– 23».