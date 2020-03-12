شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الطريق الزراعي بالقليوبية لاصطدام سيارة ملاكي بحواجز الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطل الطريق الزراعي، صباح الخميس، بالقليوبية، في اتجاه بنها – القاهرة دائرة مركز طوخ إثر اصطدام سيارة ملاكي بحواجز الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها دون وقوع أي إصابات، وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى.

تلقى العقيد عبدالعظيم محمد، رئيس مباحث المرور، إخطارًا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بحواجز الطريق بطوخ على الطريق الزراعي، انتقل على الفور المقدم أحمد علي، رئيس وحدة مرور طوخ، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم «4812 ل ب د» عند قرية كفر الجمال اختلت عجلة القيادة في يد قائده بسبب الأمطار، واصطدمت بالحواجز الخرسانية على الطريق دون خسائر بشرية، وتوقف الطريق لحين تم رفع السيارة وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.