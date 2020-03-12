شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حالة الطقس.. إغلاق معبر رفح البري من الاتجاهين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السلطات المصرية، بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، تزامنا مع موجة الطقس السيئ.

وأكد مصدر مسؤول، أنه سيتم إعادة فتح المعبر، صباح الأحد المقبل، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة

Advertisements

أضاف المصدر، أن المعبر شهد أمس، تنقل 1445 مسافرًا في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة، بجانب إدخال 199 شاحنة متنوعة من المساعدات والسلع المتنوعة إلى القطاع.

وكان مجلس الوزراء قرر منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر اليوم الخميس، نظرا للظروف الجوية.

يذكر أنه يتم فتح معبر رفح البري بشكل يومي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يعمل المعبر في أيام العمل الرسمية في الحكومة المصرية، ويتم إغلاقه في الأعياد والعطلات الرسمية.