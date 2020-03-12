شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: انقطاع التيار فى بعض المناطق لارتفاع منسوب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، في تنبيه عاجل للمواطنين، بإنه سيتم انقطاع التيار الكهرباء لمدد قصيرة في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية نظرا لارتفاع منسوب المياه عن الأرض، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وذلك حسبما نشره هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء





وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة ، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

- إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية

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بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

· التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

· التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

· التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

· تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

· التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

· تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.