شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب تصادم قطارى محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الاساسية ونائب رئيس الهيئة لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الادارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث

كان تصادم قد وقع بين قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن تصادم قطارى الصعيد وقع على بعد أمتار من محطة مصر، وأن القطار رقم 991 كان متوقف قبل مزلقان النجيلى.كا

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه حدث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

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وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .