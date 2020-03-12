شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نقدم الدعم فى حالة وجود خسائر بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة، لافتة إلى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72ساعة مقبلة.

وأعلنت القباج أن الخسائر حتى الآن محدوده جدا "الثالثة عصر الخميس " مشددة على المواطنين عدم التواجد في أماكن أعمدة الكهرباء أو اللوحات الإعلانية والبعد عن الأسقف الضعيفة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم في حالة وجود خسائر بداية من إخلاء المنازل المضارة وترميم المنازل وإعادة كفاءتها، وتأهيل الأسقف الأسقف وتقديم الدعم المادي والعيني لتعويض الخسائر الناجمة عن حالة الطقس السئ.

وأضافت القباج أن الوزارة تمتلك 26 مركز إغاثة على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر دربتهم الوزارة على التعامل مع حالات الطوارئ والاستعداد لها، كما تأكدت من تواجد خيم ومراتب وبطاطين وأدوية تكفي لحالات الطوارئ وكذلك توافر سيولة مادية لدى مديريات التضامن ومراكز الاستغاثة لضمان سرعة التصرف، في جميع حالات الطوارئ وإخلاء المنازل والإسعافات الأولية.

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وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها 17 وحدة متنقلة مجهزة تجوب الشوارع بحثا عن المشردين من الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأشادت القباج بدور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في عمليات الإنقاذ والطوارئ بالأغذية والبطاطين وغيرها من أشكال التدخل.