شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: سدود الحماية من السيول في وادى دجلة حمت جنوب شرق القاهرة من الأخطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن سدود الحماية من السيول بوادي دجلة جنوب شرق القاهرة، قامت باحتجاز كميات من الأمطار أمامها اليوم بكفاءة وفاعلية وحماية المنطقة من أخطار كبيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها قامت من خلال قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، أحد قطاعات مصلحة الرى، بتنفيذ عدة عمليات بمحافظة القاهرة لحماية منطقة وادي دجلة (طرة - زهراء المعادي)، من أخطار السيول، مثل إنشاء سد م1 و سد م2 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة بقيمة اجمالية 16,8 مليون جنيه، و إنشاء سد م3 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراءالمعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة بقيمة اجمالية 38,5 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تصميم هذه الاعمال الصناعية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه منهم سدم1 بطول 150 متر وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية 375 الف متر مكعب

و سدم2 بطول 150 متر وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية 625 الف متر مكعب و سدم3 بطول 170 متر وارتفاع 12 متر وسعة تخزينية 1000 الف مترمكعب.

وأشار البيان الى أن أجهزة الوزارة تقوم بعمل التنسيقات اللازمة مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم في اى منطقة تتعرض لمشكلات بسبب مياه الامطار ، وجارى المتابعة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

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يشار إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى قد رصد تعرض البلاد لموجه شديده من الأمطار والعواصف والرياح وان معدلات الأمطار قد تصل فى بعض المحافظات إلى 40 ملل وأشارت البيانات الى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وايضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجه امطار شديدة مما يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل معها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس وحتى السبت .