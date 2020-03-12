شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتلقى تقريرا عن تأثير سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن حالة الطقس وتأثير سقوط الأمطار على مدن محافظات (جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر - مطروح)،من غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سقوط الأمطار والسيول وتأثيرها علي منشآت الحماية المنفذة وتجهيز كافة المعدات ومعدات الشركات العاملة في تنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول لأي حالة طوارئ تنتج عن سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتلك المدن.

أوضحت الوزارة أن محافظة جنوب سيناء شهدت سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم علي مدن شرم الشيخ ونويبع والطور وأرس سدر وأبوزنيمة وعيون موسي واشتدت حدتها علي مدينة سانت كاترين مما أدي لحدوث سيل خفيف بوادي فيران وتم إستيعابه من خلال بحيرة(ب1) بوادي فيران والتي تم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولي للحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء والتي تم الإنتهاء من تنفيذها نهاية العام الماضي بقيمة إجمالية للأعمال بلغت ٩٤١ مليون جنيه تحت إشارف قطاع المياه الجوفية.

وتقوم الوازرة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء بقيمة إجمالية 299 مليون جنيه وذلك بمدن (الطور – أرس سدر –– طابا – نويبع).

وفى محافظة البحر الأحمر سقطتأمطار خفيفة صباح اليوم علي مدن سفاجا والقصير والغردقة و راس غارب وبمعدلات متوسطة الشدة علي الزعفارنة والعين السخنة والسويس حيث قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولي للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بنهاية العام الماضى بقيمة إجمالية 431 مليون جنيه تحت إشارف قطاع المياه

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الجوفية.

وتقوم الوازرة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر بقيمة إجمالية 419 مليون جنيه وذلك بمدن (القصير – أرس غارب –– سفاجا).

وفى حافظة شمال سيناء شهدت المحافظة غيوم كثيفة وأتربة علي معظم أنحاء المحافظة والوضع مستقر حتى الان، فيما سقطت أمطار متوسطة الشدة على محافظة مطروح ومستمرة منذ صباح اليوم علي واحة سيوة، وتم حصاد مياه الأمطار من خلال ملء الخزانات الخرسانية المنشأه بجوار الآبار الجوفية لغرض توزيع مياه الآبار الجوفية، وتم إصدار تعليمات بوقف تشغيل الآبار الجوفية لحين الإستفادة من مياه الأمطار التي تم حصادها بتلك الخازنات.

وتقوم الوازرة حالياً بتنفيذ (951) خزان أرضى بسعة 111 متر مكعب لحصاد مياه الأمطار شرق وغرب مدينة مطروح بقيمة إجمالية 41 مليون جنيه تحت إشراف قطاع المياه الجوفية، والوضع مستقر حالياً وجاري المتابعة المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



